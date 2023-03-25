Усик впервые прокомментировал отмену боя с Фьюри, раскрыв истинную цель британца

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) вернулся в Украину после отмены своего боя с чемпионом WBC Тайсон с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). В интервью "Киев ТВ", 36-летний крымчанин признался, что главной целью британца было не проведение поединка за "абсолют", а оскорбления.

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"На этот раз мой опыт в Великобритании был странным. Я ожидал большого боя. Но вместо этого мой соперник не собирался драться со мной, он просто хотел высмеять мой внешний вид", - приводит слова Александра Twitter Boxing Kingdom.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

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