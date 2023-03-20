WBA выдвинула ультиматум Усику и Фьюри

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписать контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе сроком до 1 апреля. Если этого не будет сделано, организация пригрозила не санкционировать поединок, а обязать нашего соотечественника провести защиту своего пояса.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал президент WBA Хильберто Мендоса. Он подчеркнул, что обязательным претендентом на чемпионский пояс является британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО), переговоры с которым и придется вести команде Усика.

"Обновление касательно боя Усик – Фьюри. Крайний срок WBA для получения подписанных контрактов на этот бой – 1 апреля. В противном случае будут назначены обязательные переговоры Усика c Дюбуа", – заявил Мендоса.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона.

Ранее Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман. А россиянин Александр Поветкин выразил желание разобраться с нашим соотечественником из-за высказываний о стране-агрессоре.

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