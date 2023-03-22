Мошенник и трус: в сети разнесли Фьюри из-за срыва боя с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) нарвался на критику болельщиков после того, как стало известно о срыве его боя с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, обвинили в трусости и том, что он изначально не собирался драться с нашим соотечественником.

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На странице Boxing Kingdom в социальной сети Twitter фанаты бокса устроили бурное обсуждение новостей об отмене боя Усик – Фьюри. Любители спорта напомнили, что аналогичным образом Тайсон сорвал переговоры с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), а также ушел от реванша с легендарным Владимиром Кличко. В свою очередь украинец выиграл в глазах публики даже без поединка.

"Фьюри знал, что Усик может побить его и никогда не воспринимал переговоры серьезно", "Фьюри увернулся от трех самых больших боев в своей карьере – реванша с Кличко, Джошуа и Усика. Трус", "Меня не интересует, что Фьюри будет делать дальше. Очевидно, что он делал то же самое с Джошуа. Я просто рад, что СМИ раскрыли глаза и начали его критиковать", "Наконец-то все поняли, что Фьюри – мошенник", "Усик покорил боксерское сообщество и выиграл даже без боя", – пишут пользователи соцсети.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после срыва боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причина отмены исторического супербоя.

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