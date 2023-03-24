''Могут ограбить'': промоутер Усика объяснил, почему настаивал на реванше с Фьюри

Промоутер Александр Красюк, который ведет дела чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), объяснил, почему сторона украинца настаивала на пункте с реваншем, когда стало ясно, что поединок крымчанина против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) пройдет в Лондоне.

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По словам генерального директора K2, это стандартная практика, которая не должна удивлять ни промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, ни самого "Цыганского Короля", ведь очень трудно предугадать, что может случиться во время боя.

"Если вы спросите Фрэнка Уоррена, почему они включают пункт с реваншем почти в каждое соглашение, он ответит, что на ринге может произойти что угодно. Вспомнить хотя бы последний бой Дюбуа, он получил травму колена и мог проиграть, это большая удача, что ему удалось собраться и выиграть, но он мог проиграть", – сказал Красюк iFL TV.

Особенно важным становится пункт про реванш, когда ты боксируешь на чужой территории.

"Пункт с реваншем страхует твой риск. Когда ты сражаешься в Англии, дома у чемпиона WBC, тебя могут ограбить судьи. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но это случалось раньше, это просто опыт", – подчеркнул Красюк.

Ранее промоутер Фьюри пригрозил Усику лишением чемпионского пояса. Уоррен считает, что украинец теперь должен либо подраться с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), который также является его клиентом, либо освободить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, Александр Усик после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

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