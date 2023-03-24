Промоутер Фьюри пригрозил Усику лишением чемпионского пояса

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) должен либо подраться с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), либо освободить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). При этом претендент на титул нашего соотечественника в бою обязательно победит нокаутом.

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Уверенность в этом в интервью BoxingScene.com выразил промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен, который также занимается делами Дюбуа. Он отметил, что его клиент готов драться с Усиком, несмотря на то, что в декабре минувшего года получил разрыв крестообразных связок.

"Я не думаю, что в команде Усика верят, что он готов к бою, но поверьте мне, Дюбуа готов выйти в ринг. Если они думают, что могут обойти битву с Фьюри и не драться с Даниэлем, то они ошибаются. Он в хорошей форме и здоров, и он выполнит все, о чем его попросила WBA. Думаю, он поймает Усика и нокаутирует его. Если они выступают против Даниэля, это означает, что Усик либо теряет свой пояс в бою с Даниэлем, либо должен освободить его", – сказал Уоррен.

Напомним, Александр Усик после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

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