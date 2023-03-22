Усик принял кардинальное решение из-за срыва боя с Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) решил покинуть свой тренировочный лагерь после того, как провалом завершились переговоры с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сторонам так и не удалось финализировать условия контракта на шоу, которое планировалось организовать 29 апреля.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал ESPN. По его данным, Усик сейчас проводит встречи с представителями своей команды, чтобы спланировать новый этап подготовки к следующему поединку. При этом остается неизвестным, какие именно пункты контракта украинец и британец не смогли согласовать, ведь основной из них о распределении гонорара был улажен.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца.

До этого Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказал о плане своего подопечного на поединок.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман.

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