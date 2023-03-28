''Должен был дважды'': Джошуа возмутился ситуацией вокруг Усика

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) выразил свое недовольство тем, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) до сих пор не проводил боев с августа минувшего года. По мнению уроженца Уотфорда, в современном боксе очень тяжело быть чемпионом мира, так как тебе все труднее организовывать действительно большие бои.

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Об этом Джошуа заявил в интервью Boxing King Media, пишет boxingnews24.com. Бывший британский чемпион, с которым Усик и провел свой крайний поединок, отметил, что болельщики ожидают от обладателей поясов чего-то большего, чем просто разговоры о возможных боях.

"Быть чемпионом непросто. Посмотрите на Усика. У него еще даже не назначена дата боя, а он чемпион мира. Я был последним бойцом, с которым он дрался, а я буду драться в субботу, 1 апреля. Он чемпион. Он уже должен был дважды выйти на ринг за это время. Быть чемпионом должно означать, что ты активен и дерешься, но это головная боль. Существует давление, когда мы идем к тому, что считаем идеальным. Это непросто", – сказал Джошуа.

Напомним, Усик не смог договориться о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Накануне Александр впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь. А британец буквально осатанел из-за отмены поединка и засыпал Александра оскорблениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

Промоутер британца пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

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