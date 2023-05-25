Уайлдер вызвал на бой Усика и обвинил его в трусости

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) выразил уверенность в том, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) боится выходить с ним на ринг. Бронзовый бомбардировщик, как называют американского боксера, призвал нашего соотечественника согласиться на поединок и подписать контракт.

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Об этом Уайлдер заявил в интервью YouTube-каналу EsNews. Он отметил, что готов в любой момент принять поединок против украинского объединенного чемпиона, особо подчеркнув, что боксеры должны идти друг другу навстречу, а не выставлять какие-то глупые условия, как это делает британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Слушайте, я за этот бой обеими руками. Но мне кажется, Усик немного боится. Даже не немного, а сильно боится. Я давно в этом бизнесе и знаю многие вещи. Я готов в любое время и в любом месте. Место, время – это все не имеет значения. Они это знают. Я не требую многого, а просто пытаюсь организовать бой. Мы должны помогать друг другу заработать на хлеб. Ведь мы рискуем жизнями. Ты никогда не знаешь, что случится в ринге", – сказал Уайлдер.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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