Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) выиграет реванш у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях отметил, что в первом бою украинский боксер получил наглядное доказательство того, что он может нокаутировать британца.

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Такое мнение Джонс, который является фанатом Владимира Путин, за что получил гражданство России, высказал в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing, пишет портал secondsout.com. По его словам, Фьюри совершил грандиозную ошибку в поединке 18 мая, когда не смог сдержать натиск Усика и продемонстрировал собственную неуверенность и уязвимость.

"Усик – маленький парень. Ты не должен отступать в боях с ними, иначе ты придаешь им уверенность. Фьюри придал ему уверенности и посмотрите, что произошло. Так что теперь все будет еще жестче, потому что Усик после первого боя знает, что сможет победить Фьюри. Это может сработать на него, а может сработать и против него. Но, я вижу это так: Усик выходит на ринг, методично делает свою работу, и он снова его побьет", – подчеркнул российский американец.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

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