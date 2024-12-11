Когда день зимнего солнцестояния: каково его значение

Зимнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца достигает наибольшего значения. Фактически это время, когда в Северном полушарии наступает самая длинная ночь в году. С древних времен солнцестояние считалось мистическим явлением, во многих культурах его воспринимали как момент возрождения, и устраивали различные праздники и проводили ритуалы.

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OBOZ.UA рассказывает, что такое зимнее солнцестояние и каково его значение. Во многих культурах циклические календари основывались именно на этом отсчете.

Когда происходит зимнее солнцестояние

В промежутке между 21 и 23 декабря на планете наступает астрономическая зима. С тех пор день начинает постепенно увеличиваться, пока не достигнет максимального значения в июне. В Южном полушарии период зимнего солнцестояния приходится на 20 или 21 июня.

Это время, когда Солнце в своем видимом движении удаляется от экватора и достигает наибольшего наклона – северного или южного. Такие моменты смещаются относительно начала календарных суток. Астрономы говорят, что период между двумя прохождениями Солнца из той же точки не совпадает с продолжительностью общепринятого календарного года.

В 2024 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 11:20 по Киеву (09:20 GMT). Самая длинная ночь будет длиться 16 часов, а самый короткий день – 8 часов.

Традиции и верования

Издавна славяне называли солнцестояние солнцеворотом. В народе отмечали день рождения Коляды – бога зимнего солнца. Принято было разжигать костер, водить хороводы, петь колядки с пожеланиями здоровья и благополучия.

Было поверье: если загадать желание в день солнцестояния, можно даже изменить свою судьбу.

В этот день принято:

выбросить старые вещи, провести генеральную уборку, раздать вещи нуждающимся, освободив пространство для чего-то нового;

определить планы на будущее;

отпустить старые обиды, помириться с родными и близкими;

раздать долги.

Есть также интересная традиция: загадав желание в день солнцестояния, нужно посадить в горшок семена какого-нибудь растения, ухаживать за ним, а весной высадить в саду. Говорят, что таким образом вместе с растением будет расти и воплощаться желание.

Что нельзя делать на зимнее солнцестояние

По древним поверьям, в самую длинную ночь по земле бродят духи, которые могут прийти на шум и навредить. Поэтому не принято было устраивать громкие гуляния.

По приметам предсказывали, какой будет зима и хорошо ли урожай урожай в следующем году.

Холодный и ветреный день – зима будет снежной и морозной.

Погода пасмурная, но сухая – весна будет ранней.

Если в день зимнего солнцестояния светит солнце, зима затянется надолго.

Деревья утром покрыты изморозью – урожай будет щедрый.

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