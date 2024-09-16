'Я бы предпочел': Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша Усик – Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) пожелал Александру Усику (22-0, 14 КО) победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда при этом отметил, что готов подраться с победителем повторного поединка украинца и британца.

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Об этом Джошуа заявил в интервью Sky Sports накануне своего чемпионского боя с Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). По словам британского боксера, он не заглядывает за спину своему ближайшему сопернику, а полностью сфокусирован на бое, который состоится 21 сентября.

"Если кто-то из них вызовет меня на бой, я соглашусь 100 процентов. Это то, что я делаю. Дерусь. Я буду готов. Для меня будет честью драться с ними двумя. Я не фокусируюсь на Усике или Фьюри. Я посмотрю потом. Дайте мне пройти Дюбуа. Посмотрим. Я думаю, что Усик победит в реванше, и я бы предпочел, чтобы Усик победил", – сказал Джошуа.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя 18 мая украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который и подерутся Джошуа и Дюбуа.

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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