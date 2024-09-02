'Наш боец': Поветкин приписал России успехи Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил абсурдное мнение о том, что Россия имеет прямое отношение к успехам Александра Усика (22-0, 14 КО). Представитель страны-агрессорки назвал украинского боксера "нашим бойцом" и приписал его к "школе Советского Союза".

Видео дня

Об это Поветкин заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". При этом, по словам Поветкин, он считает победу украинца над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) абсолютно заслуженной, а все разговоры британца и некоторых экспертов о якобы несправедливом судействе необоснованными.

"Я смотрел первый бой, да. Что могу сказать: Усик – молодец. Достойно выиграл. Фьюри засудили? Нет, я не согласен с этим. Я считаю, что Усик выиграл. Я буду за Усика болеть в реванше. Несмотря на все, все равно он наш боец, школа Советского Союза (Россия считает себя правопреемницей СССР – ред.). Так что это даже не обсуждается", – сказал Поветкин. Отметим, что наш супертяж начал заниматься боксом в 2002 году – то есть через 16 лет после распада СССР.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!