'Если он не отбоксирует...' Усик категорично высказался о срыве реванша с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не переживает из-за того, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) может отказаться от реванша. По словам нашего соотечественника, он уже начинает подготовку к поединку 21 декабря, а в случае его срыва все риски обрушатся на британца.

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Об этом Усик заявил в интервью rtfight.com. 37-летний боксер отметил, что он внимательно изучил первый бой 18 мая, а также полностью сосредоточен на подготовке к реваншу, не обращая внимания на поведение своего соперника, которого ждут сюрпризы в повторном поединке.

"Мы едем в тренировочный кемп. Из последнего боя я многое узнал о нем. Многие вещи, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и дай Бог покажем свою форму еще раз. Не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. То, что мы готовимся на 21 декабря, мне очень нравится. Хорошая дата, хороший месяц. Если он не отбоксирует 21 декабря – потеряет дивиденды, деньги. А еще лишится своего мужского слова. Я все буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова. Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями", – сказал Усик.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ччерез месяц после боя 18 мая украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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