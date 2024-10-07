'Всегда был плохим парнем': Фьюри отреагировал на сравнение с Путиным

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вновь пообещал реваншироваться в противостоянии с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, также не понял, почему менеджер украинца Эгис Климас сравнил его с диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Фьюри заявил в эфире TNT Sports 2, пишет сайт Metro. Тайсону не понравилось, что Климас сравнил его с главарем Кремля после того, как британский боксер послал к черту всех, кто поддерживает Усика, на что сам украинский чемпион отреагировал очень сдержано.

"Я знаю, что команда Усика немного расстроена, они даже сравнили меня сегодня с Владимиром Путиным. Не знаю почему. Я всегда был плохим парнем, всю свою жизнь, и я все еще остаюсь им сегодня, в свои почти 40 лет. Но я собираюсь выйти на ринг в режиме уничтожения. В прошлый раз я пошел боксировать с ним и был осторожен. Но на этот раз я не собираюсь доводить дело до судейских записом. Я собираюсь нокаутировать этого ублюдка", – сказал Фьюри.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию. А СМИ опубликовали впечатляющую статистику Усика.

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