Вчера френды активно смеялись над депутатами горсовета Днепра, которые проголосовали за возвращение на карту города имени российского певца Шаляпина, "который был приятелем Тараса Шевченко". Да, это эпикфейл, потому что Федор Иванович родился уже после смерти Тараса Григорьевича. Предполагаю, что тот, кто писал обоснование, Перепутал Шаляпина и Щепкина, но это такое)

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Подивився на всю перейменовану двадцятку, і тут є кілька проблем. Дніпро в попередні раунди перейменувань активно вводило в топонімічний обіг імена героїв визвольної боротьби, а тут, очевидно, під тиском ватного лохторату вирішило дати йому солодку пігулку і повернути звичні, ще совєтських часів назви. І тому голова УГВР Осьмак і адмірал українського флоту, засновник вітчизняної морської піхоти Білинський покинули карту міста. Повернулися безсенсові (Каспійська) або неприйнятні ідеологічні (20-річчя Перемоги) топоніми. Плюс такі, які можна називати дискусійними – Короленка, Співдружності, Платонова (це взагалі хто?), Арсенальна (це ж точно на честь більшовицького повстання).

Не можна прогинатися під вату. Вона не оцінить. І на виборах обере знову медведчуків, бойків і іншу гниль. Вони нікуди не поділися і просто чекають на прихід освободітєлєй чи на політичний реванш.

Наскільки знаю, перейменування в місті ще триватимуть. І тому треба ті імена, які зникли нині (генерал Армії УНР Удовиченко, Юрій Горліс-Горський, Докія Гуменна тощо), все ж повернути. Бо це і про пам'ять і про повагу до чину тих, які несли ідею незалежності крізь десятиліття. Ну, і з Шаляпіним, впевнений, доведеться прощатися. Знову і остаточно. Помилки бувають у всіх, і їх треба виправити.