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Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
711
Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами 'мне не нужен бокс'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздумывал над тем, чтобы отказаться от реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Однако в итоге Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, твердо настроился на то, чтобы закрыть поражение в бою 18 мая.

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Об этом Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. Британский боксер снова выразил свое несогласие с решением судей отдать Усику победу в первом поединке. Он также добавил, что готовится не просто победить украинского соперника, а брутально его нокаутировать.

Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"
Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

"Люди говорят, что не увидят меня в реванше? Слушайте, они же говорили, что я вообще не тренировался. Я думал о том, чтобы закончить. Потому что мне больше не нужен бокс. Мне не нужно, чтобы меня били по голове или бить в ответ. Я просто могу сходить в кафе, поужинать дома, провести время с детьми. Я бы мог все это делать. Но есть смысл сделать реванш и вернуть себе победу. Не думаю, что он меня победил. Я не дам ему выиграть в этот раз. Я должен его вырубить", – сказал Фьюри.

Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

Напомним, на минувших выходных Тайсон и Александр встретились на боксерском шоу в Лондоне. В сети было опубликовано видео разговора боксеров, а украинец после этого назвал британца своим братом.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"
Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами "мне не нужен бокс"

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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