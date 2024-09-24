Фьюри откажется от реванша с Усиком? Британец ответил на вопрос словами 'мне не нужен бокс'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздумывал над тем, чтобы отказаться от реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Однако в итоге Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, твердо настроился на то, чтобы закрыть поражение в бою 18 мая.

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Об этом Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. Британский боксер снова выразил свое несогласие с решением судей отдать Усику победу в первом поединке. Он также добавил, что готовится не просто победить украинского соперника, а брутально его нокаутировать.

"Люди говорят, что не увидят меня в реванше? Слушайте, они же говорили, что я вообще не тренировался. Я думал о том, чтобы закончить. Потому что мне больше не нужен бокс. Мне не нужно, чтобы меня били по голове или бить в ответ. Я просто могу сходить в кафе, поужинать дома, провести время с детьми. Я бы мог все это делать. Но есть смысл сделать реванш и вернуть себе победу. Не думаю, что он меня победил. Я не дам ему выиграть в этот раз. Я должен его вырубить", – сказал Фьюри.

Напомним, на минувших выходных Тайсон и Александр встретились на боксерском шоу в Лондоне. В сети было опубликовано видео разговора боксеров, а украинец после этого назвал британца своим братом.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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