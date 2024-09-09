'Многих вещей не видел по телевизору': Усик рассказал, что произошло в первом бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) получил важный опыт, который он сможет использовать в реванше. Наш боксер увидел многие важные для себя вещи, которые остаются незаметными во время анализов поединков по телевизору.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью Ready to Fight, говорится в официальном Telegram-канале украинского чемпиона. Украинец продемонстрировал, что действительно получил удовольствие от боя 18 мая, когда сумел разгадать все замыслы соперника, победив раздельным решением судей.

"В бою с Тайсоном Фьюри я много о нем узнал. Многих тех вещей, которые я увидел в бою с ним, я не видел по телевизору, когда смотрел все поединки Тайсона Фьюри", – сказал Усик.

Напомним, через месяц после боя 18 мая украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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