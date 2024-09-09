'Одна из особенностей Тайсона': экс-чемпион мира рассказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) победит в реванше Александра Усика (22-0, 14 КО). Экс-боксер не согласился с теми, кто прогнозирует повторное поражение Цыганского короля, как называют британца.

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Об этом Хан заявил в интервью Action Network, пишет портал DAZN. Он подчеркнул, что Фьюри после неудачных и неубедительных поединков всегда возвращался на ринг значительно более сильным, собранным и мотивированным, поэтому Тайсон при 100%-готовности победит украинца.

"Я видел комментарии о том, что Тайсон Фьюри снова проиграет и на этот раз будет нокаутирован, но я этого не вижу. Одна из особенностей Фьюри заключается в том, что каждый раз, когда он проигрывал или плохо дрался, он возвращался сильнее и знал, что делать и как победить противника. Возможно, в первом бою он убрал ногу с педали газа, но на этот раз ему придется быть сосредоточенным и готовым. Ему снова нужен огонь в душе, и он хочет снова стать чемпионом мира", – сказал Хан.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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