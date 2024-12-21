В Ужгороде водитель такси отказался везти пассажиров из-за украинского языка: возник скандал

В Ужгороде на Закарпатье возник конфликт между пассажирами и водителем такси Bolt из-за языка общения. Пассажиры попросили таксиста разговаривать с ними на украинском, как того требует законодательство, однако тот отказался и отменил поездку.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на участницу конфликта Ольгу Свитлинец. У Bolt на скандал отреагировали и отстранили водителя от работы.

"В Ужгороде произошел конфликт между водителем Bolt и пассажирами из-за языка общения. Водитель отказался выполнять заказы после просьбы пассажиров общаться на украинском. По словам пассажирки, мужчина оправдывал свою позицию тем, что он из Крыма, где, по его словам, "конституция Крыма написана по -русски", – написал Глагола.

Об инциденте в Facebook рассказала его участница, пассажирка Ольга Свитлинец, которую возмутила даже не столько сорванная поездка, сколько то, что подобные ситуации по-прежнему возникают на 11 году войны, три из которых она происходит в полномасштабной форме.

"Мы обратились к представителям Bolt и ждем их реакции, хотя сомневаемся, что она будет", – написала Свитлинец.

Впрочем, и она, и комментаторы сообщения в соцсети, которые сомневались, что компания отреагирует на скандал, ошиблись.

"Нам жаль, что клиент получил неприятный опыт во время поездки с Bolt. К водителю уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом. В случае любого инцидента мы рекомендуем пользователям обращаться в нашу службу поддержки через приложение. Это позволяет нам идентифицировать поездку, выяснить детали и принять меры. Мы реагируем на каждое сообщение и рассматриваем каждый случай с должным вниманием", – говорится в заявлении Bolt.

В компании также заверили, что регулярно напоминают водителям о том, что закон обязывает их обслуживать клиентов на государственном языке.

"Когда компания Bolt появилась в Украине, мы сразу же начали вести коммуникацию на государственном языке. Наши сообщения для пользователей и водителей, сообщения рассылки составляются на украинском языке. На этом же языке компания коммуницирует и в социальных сетях, а также с представителями медиа", – добавили в Bolt.

Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковске женщина в автобусе прославляла Путина и называла украинцев "бандеровцами". Она также бросалась на пассажиров с кулаками. Угомонять буйную пассажирку пришлось полицейским.

На скандал отреагировали полиция и городские власти.