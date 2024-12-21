В Казани БПЛА попали в несколько многоэтажек, среди них элитный 37-этажный ЖК. Фото, видео и все детали

Утром, 21 декабря, город Казань (республика Татарстан, РФ) атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса".

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На месте происшествия начался пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Пропагандисты РФ утверждают, что пожар в жилой многоэтажке "Лазурные небеса" в Казани начался около 8:00 утра якобы из-за попадания БПЛА. Жильцов поврежденной высотки эвакуируют, а движение вокруг ЖК перекрыто.

Позже пропагандисты заявили, что в ЖК "Манхэттен" также якобы прилетел беспилотник. По легенде росСМИ, БПЛА ударил в верхнюю часть многоэтажки.

В сети сообщили, что взрывы раздались в пятиэтажном доме в Казани. Пропагандисты утверждают, что они также связаны с атакой беспилотников. На месте происшествия продолжается пожар.

Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов города Казань. Мэр Ильсур Метшин заявил, что эвакуированных жителей временно будут размещать в других помещениях.

Кроме того, чиновники пожаловались, что из-за атаки беспилотников вся новогодняя программа в Казани отменена.

В министерстве обороны РФ заявили, что пресекли попытку "киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа" по объектам на территории России. По информации террористического ведомства, средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Татарстан.

Информацию о погибших или пострадавших местные власти не предоставляют. В то же время чиновники призывают жителей Казани спускаться в подвалы и пережидать атаку беспилотников.

По информации местных чиновников, всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промышленнео предприятие, один над рекой, 6 – на жилой массив. Сообщается, что сотрудники на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

По предварительным данным, под атакой беспилотных летательных аппаратов был Казанский пороховой завод. Предприятие занимается изготовлением пороха к стрелковому оружию, к выстрелам систем ближнего боя, зарядов для стартовых ракетных двигателей гранатометов и патронов для сухопутной, авиационной и морской артиллерии.

Напомним, в России 21 декабря пожаловались на воздушную атаку. В районе Сочи Краснодарского края местные жители слышали до десятка мощных взрывов, от которых "задрожали окна в рамах и сработала сигнализация".

Ранее сообщалось, что ночью 21 декабря россияне пожаловались также на массированную атаку ATACMS по Рыльску в Курской области. Сообщается, что вследствие удара есть погибшие и пострадавшие, город остался без света.