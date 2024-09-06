'Либо будет коротким, либо...' Кличко ответил на вопрос о реванше Усик – Фьюри

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выразил уверенность в то, что Александр Усик (22-0, 14 КО) уже вписал свое имя в историю спорта. Кроме того, бывший чемпион мира отметил, что реванш соотечественника с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) наверняка получится захватывающим.

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Кличко-младший при этом затруднился точно ответить на вопрос, чем закончится второе противостояние Усика и Фьюри, пишет Tribuna.com. Он добавил, что относительно перспектив украинского боксера в супертяжелом дивизионе у многих были сомнения, но Александр все их развеял.

"Мы не можем посмотреть в будущее – это только мой брат может сделать. Но я уверен, что следующий поединок между Фьюри и Усиком либо будет коротким, потому что Александр нокаутирует Тайсона, либо будет очень сложным для обоих спортсменов – еще сложнее первого. Мы видели, что в девятый раунд поединок был очень сложным. Но я горжусь Александром. Он всего достиг в крузервейте, и потом, когда он перешел в супертяжелый вес, для меня это был вопрос, как там будет, для него это было таким же вопросом. Там вообще другие условия, размеры и вес. Усик войдет в историю как один из самых уникальных спортсменов в боксе", – сказал Владимир.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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