'Еще не начал тренироваться': Фьюри сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пообещал нокаутировать Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что в этот раз не намерен доводить дело до решения судей, а планирует завершить бой досрочно.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил в интервью журналистам в Лондоне, информирует сайт The Mirrror. Британский боксер также отметил, что намерен начать свой тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком в течении полутора месяцев, рассчитывая провести в кемпе не больше семи недель.

"Я еще не начал тренироваться. Я не поеду в лагерь еще долгое время. Сегодня 13 недель до боя. Так что, вероятно, я начну тренироваться примерно через шесть недель. Обычно я тренируюсь к таким боям около шести-семи недель, и я буду готов зажигать в этот вечер. Все очень просто. Мне просто нужно нокаутировать ублюдка. Не секрет, что я считаю, что в прошлый раз я его перебоксировал, и я уверен, что должен был получить решение в свою пользу. Но в этот раз я не собираюсь доводить дело до записок судей", – сказал Фьюри.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), который 21 сентября защитил Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!