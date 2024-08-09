'Раздавит меня': Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не считает, что ему будет легче в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что настраивается на самый тяжелый бой в своей карьере и готовится к худшему, что может произойти в ринге.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing. 37-летний боксер также добавил, что ему и не хотелось, чтобы повторный поединок против Фьюри сложился бы легко, ведь в таком случае у него не получится добиться прогресса в своих навыках и умениях.

"Нет, легче не будет. Смотрите, я всегда настраиваюсь на худшее. Я никогда не настраиваюсь на то, что будет легко. Я настраиваюсь на то, что это будет какой-то космос, который раздавит меня так, что мои глаза будут едва успевать видеть, что происходит. Я не думаю, что будет легче. Да мне это и не надо. Потому что в легкости нельзя найти бриллианты. Потому что их там нет. Без тяжелой работы ты не сможешь достичь успеха", – сказал Усик.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение.

Он также ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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