'Нельзя сказать, что все окей': Усик рассказал о последствиях боя с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем после боя с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Украинский боксер, который 26 августа одержал победу техническим нокаутом, при этом добавил, что речь не идет о серьезных повреждениях.

Об этом Усик рассказал в интервью своему YouTube-каналу Usyk17. Наш соотечественник, который вскоре должен провести поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, он будет полностью готов к своему тренировочному лагерю.

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"Нельзя сказать, что все окей. Есть какие-то моменты, конечно, которые нужно подлечить. Старые какие-то травмы вылезли. Но, слава богу, все контролируемо. На мой взгляд", – сказал Усик, который в пятом раунде поединка против Дюбуа пропустил удар ниже пояса.

Напомним, 29 сентября Александр и Тайсон подписали контракт на самый долгожданный бой последних лет. Усик прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра и Тайсона, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Тайсона Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры.

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