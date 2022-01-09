Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В немецком Рупольдинге на знаменитой "Химгау-Арену" 12 января стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены со всей планеты будут соревноваться в трех дисциплинах: спринт, эстафета и гонка преследования.

Рупольдинг – традиционная баварская деревня, расположенная в зеленой долине у подножия 1670-метровой горы Раушберг, на молочных фермах.

Все любители биатлона из Украины могут поддержать своих фаворитов у экранов ноутбуков, смартфонов, телевизоров и других мультимедийных устройств. Прямые трансляции организовывает телеканал "UA: Перший", который доступен в цифровом эфире T2 и на медиа-платформе Megogo. Кроме того, гонки покажут Eurosport, российский "МатчТВ" и "Беларусь 5".

Видео дня

12 января, среда

15:30. Спринт, 7,5 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

13 января, четверг

15:30. Спринт, 10 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

14 января, пятница

15:30. Эстафета, 4х6 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15 января, суббота

15:30. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

16 января, воскресенье

13:45. Гонка преследования, 10 км (женщины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:45. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины). UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

*время киевское

"Химгау-Арену" нельзя сказать сильно успешной для наших спортсменов. За годы независимости сборная Украины завоевала на тут 16 медалей Кубка мира. Этот стадион находится в пятерке наиболее медальных для "желто-синей" команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел в Оберхофе. Сборная Украины смогла добыть первую медаль в сезоне. Отличились Блашко и Тищенко в супермиксте.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Александр Логинов нелепо лишил себя медали. Перед 4-й стрельбой он имел преимущество в 50 секунд над всеми преследователями, но в итоге стал лишь пятым.

Напомним, что российские биатлонисты в этом сезоне несколько раз становились участниками курьезных ситуаций.

Так Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

​До этого Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место. ​

​7 января российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила серьезное наказание, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.