'Позор женского биатлона России': спортсменка из РФ оконфузилась на Кубке мира

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина угодила в неловкую ситуацию в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, который 7 января стартовал в немецком Оберхофе. Спортсменка получила две минуты штрафа, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.

Курьезный момент произошел после стрельбы лежа. Нигматуллина допустила два промаха и отправилась на два дополнительных круга, однако преодолела только один из них, после чего вернулась на трассу, пишет Чемпионат.com.

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После завершения гонки, в которой Ульяна финишировала 82-й, биатлонистка призналась, что допустила ошибку по глупости. "Я просто отвлекалась во время счета штрафных кругов – это глупо, я признаю. Просто по глупости так получилось. Видела количество незакрытых мишеней и знала, что нужно пробежать два круга, и я была уверена, что пробежала их, но, похоже, такое было состояние, что обсчиталась и не смогла досчитать до двух", – сказала Нигматуллина.

В комментариях под новостью болельщики назвали ситуацию "позором женского биатлона России". "Вот только с нашими такое бывает. Что значит забыла? А голову не забыла?", "Что у них творится в голове. Нездоровая обстановка в сборной. Какой тренер, такая и команда", "Позор женскому биатлону России. Одни инвалидки", "Нигматуллина, как всегда, на заданный вопрос, ничего ответить не может. Позор", – пишут российские поклонники биатлона.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Валя Семеренко показала идеальную стрельбу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Наша соотечественница финишировала 13-й.