Украина не добралась до медалей в женской эстафете Кубка мира по биатлону

В третий день шестого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км. Сборная Украины, за которую выступали Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина, финишировала девятой.

На первом этапе биатлонистки шли очень плотно. Наша Петренко на первой стрельбе, лежа, использовала один дополнительный патрон, а стоя отстрелялась без промахов. Но невысокая скорость на дистанции позволила ей передать эстафету лишь 21-й (+ 1 мин. 8,8 сек.).

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Олимпийская чемпионка Юлия Джима с одним дополнительным патроном на стрельбе стоя подняла сборную Украины на 14-е место (+57,3 сек.). Опытная Валентина Семеренко по разу промахивалась на каждом огневом рубеже и завершила свой этап 10-й (+1.39,5).

На четвертом отрезке Анастасия Меркушина тоже сделала по одному неточному выстрелу и на "лежке", и на "стойке", но какое-то время даже шла восьмой. Однако к финишу она приехала девятой, пропустив вперед эстонку и существенно увеличив отставание от лидеров.

Победу же уверенно добыли француженки, использовав всего четыре дополнительных патрона и опередив "серебряных" шведок на 35 секунд. "Бронза" досталась россиянкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских биатлонистов не смогли попасть на турнир в Европе.

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