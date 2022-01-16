Валю Семеренко не выпустили на гонку Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге женской гонкой преследования на 10 км продолжилась программа 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборную Украины представляли Ирина Петренко и Юлия Джима.

47-й должна была стартовать Валентина Семеренко, однако тренеры решили не выпускать ее в гонку. По словам Уроша Велепца, это связано с подготовкой Валентины к Олимпиаде.

Лучший результат продемонстрировала Юлия Джима. Киевлянка сделала три неточных выстрела на первом, втором и четвертом огневых рубежах и финишировала 24-й, отыграв 7 позиций по сравнению со стартом.

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Ирина Петренко была более точна (один промах на первой стойке), что позволило ей отыграть 8 мест. 29-летняя уроженка Чернигова приехала к финишу 33-й.

Победу в гонке добыла норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Второй стала представительница Швеции Эвелеина Эберг. "Бронза" на счету ее сестры Ханны Эберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мужская эстафета ознаменовалась гигантской сенсацией. На старте гонки сборная Франции ушла на штрафной круг, поставив себя в невероятно сложную ситуацию.

Днем ранее женская сборная Украины провалилась в эстафете. Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняли 9-е место.