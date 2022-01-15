Эстафета Кубка мира по биатлону ознаменовалась гигантским сюрпризом. Видео
В немецком Рупольдинге эстафетной гонкой среди мужчин 4х7,5 км продолжилась программа 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Уже на старте гонки сборная Франции сенсационно ушла на штрафной круг, поставив себя в невероятно сложную ситуацию.
Также неожиданно самоустранились из числа медалистов и лидер общего зачета Норвегия. Уже на первой стрельбе по мишени Александра Андерсена по ошибке стрелял швед Пеппе Фемлинг, находившийся рядом.
В итоге норвежец потерял на стрельбище больше двух с половиной минут и передал эстафету последним (24-м).
После разбора ситуации судьи скорректировали время команды Норвегии, отняв от две минуты. Наказания для сборной Швеции не будет.
Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Богданом Цымбалом и Антоном Дудченко, заняла 6-е место.
Прима уже с первых минут показал, что в гонке сделал акцент на скорость. Артем после идеальной лежки, смог зацепиться за лидирующей Германией, приехав на стрельбу стоя в первой группе. Два промаха привели в итоге к 6-му месту и отставанию в 20 секунд на передаче эстафеты.
Пидручный свой этап провел идеально. Лишь один неточный выстрел позволил нашей сборной уйти на третий этап 2-й (отставание 7,7).
Цымбал и Дудченко поддержали точность партнеров, сделав лишь один промах. Однако скорости сумчан оказались неконкурентоспособными. На своих этапах ходом Украины проиграла больше минуты и финишировала 6-й.
В итоге победу в гонке добыла Россия, на последних метров отразив атаку Германии. Третья Беларусь.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины провалилась в эстафете. Сборная Украины, за которую выступали Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняла 9-е место.