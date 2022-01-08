Украина выиграла первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону

5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе в субботу, 8 января, продолжился одиночной смешанной эстафетой. Сборная Украины, которая была представлена Артемом Тищенко и Дарьей Блашко заняла третье место, продемонстрировав лучший результат в сезоне.

Дисциплина супермикст является самой редкой на КМ. За сезон такая гонка будет проведет лишь дважды.

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Тищенко изначально сделал акцент на точность стрельбы, пожертвовав своей скоростью, и эта ставка сыграла.

28-летний биатлонист сборной Украины смог уже к первой передаче эстафеты выйти на вторую строчку.

Дарья Блашко также смогла уверенно себя проявить в сложных ветреных условиях, ниже третьей позиции не опускаясь.

Развязка наступила на последней стрельбе. 25-летняя уроженка Беларуси безупречно начала стойку, но затем занервничала. Два промаха не позволили Дарье претендовать на "серебро", но "бронза" от нас никуда не делась. Это стало первой наградой "желто-синей" команды в текущем сезоне Кубка мира.

Победу добыли россияне. Сборная Австрии пришла к финишу второй.

Напомним, что несколькими часами ранее состоялась классическая смешанная эстафета. Уже на старте гонки Артем Прима угодил в неприятную ситуацию.

34-летний уроженец Чернигова перепутал коврик для стрельбы, подъехав к чужому номеру. Осознав ошибку, украинец сразу исправился, однако потерял на этом несколько секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринте сборная Украины выставила пятерых биатлонистов, и лучшим из них несколько неожиданно оказался Богдан Цымбал.

24-летний сумчанин опередил признанных лидеров сборной Артема Приму и Дмитрия Пидручного и с одним промахом (на стрельбе стоя) показал 19-й результат.