Пидручный проиграл 33 позиции, но стал лучшим в сборной Украины на Кубке мира по биатлону

В немецком Рупольдинге гонкой преследования среди мужчин на 12.5 км завершилась программа 6-го этапе Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом.

Лучшим среди наших спортсменов стал Пидручный, несмотря на то, что 30-летний тернопольчанин финишировал 40-м.

Дима, заняв накануне в спринте 7-е место, имел хорошие шансы на подиум, но ужасная стрельба не позволила украинцу рассчитывать на высокий результат.

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В интервале десятки закончили выступление и остальные украинские биатлонисты. Артем Прима закончил пасьют 42-м, Богдан Цымбал - 46-м, а Антон Дудченко 51-м.

Победу в гонке преследования добыл француз Кантен Фийон-Майе. Вторым стал представитель РФ Александр Логинов. Третье место занял белорус Антон Смольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее завершился женский пасьют, в которой Валентина Семеренко не вышла на старт.

Ннакануне мужская эстафета ознаменовалась гигантской сенсацией. На старте гонки сборная Франции ушла на штрафной круг, поставив себя в невероятно сложную ситуацию.

Днем ранее женская сборная Украины провалилась в эстафете. Ирина Петренко (Варвинец), Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина заняли 9-е место.