Украинские биатлонистки провалились в спринте Кубка мира в Рупольдинге

Крайне неудачно провели 12 января спринтерскую гонку на этапе Кубке мира в немецком Рупольдинге украинские биатлонистки. Лучшей из пятерых наших девчат оказалась олимпийская чемпионка Юлия Джима, которая с одним промахом заняла лишь 37-е место (+ 1 мин. 45,8 сек.).

Кстати, соревнования вновь проводили без зрителей – из-за очередной вспышки коронавируса.

Со стрельбой в сборной Украины полностью справилась только опытная Ирина Петренко (Варвинец). После первой стрельбы она отставала от лидера всего на 33 секунды. Однако не наилучшее физическое состояние после болезни не позволило есть попасть в топ-40 и добыть хотя бы очко в зачет Кубка мира (41-й результат).

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Валентина Семеренко сделала один неточный выстрел, на стрельбе лежа, и оказалась на 47-й итоговой позиции. Неприятно удивило отставание Дарьи Блашко от победительницы почти в три минуты при одном промахе и 82-е место. А Анастасия Меркушина, к сожалению, показала неготовность составить конкуренцию коллегам: два промаха и 88-я строчка протокола. Скорее всего, в заявку на Олимпийские игры в Китае она не попадет.

"Золото" же досталось шведке Эльвире Эберг, которая уверенно опередила норвежку Марте Олсбю-Ройселанд (+21,6 сек.) и итальянку Доротею Вирер (+29,7). Все призерки отстрелялись без промахов.

В четверг, 13 января, в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной Украины по биатлону обнаружили коронавирус.

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