Биaтлонист сборной России забыл палки и приехал 113-м на Кубке мира. Губерниев не сдержался в эфире. Видео

Биатлонист сборной Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

Как сообщил в эфире "Матч ТВ" комментатор Дмитрий Губерниев, в тот момент, когда Евгений должен был стартовать, он ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь.

Рассказывая про эту ситуацию, Губерниев не сдержался, раскритиковав своего соотечественника.

"Вот спортсмены уровня национальной сборной. Молодцы! Евгений второй раз опаздывает. То в пасьюте не пришел, теперь сегодня… Слава богу, с лыжами и с винтовкой. Это уже неплохо, молодец", – с сарказмом заявил журналист.

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Отметим, что накануне с другим российским биатлонистом случился эпичный курьез. Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место.