Биатлонист сборной России забыл финишировать и проиграл медаль на Кубке мира. Видео

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов курьезно лишился возможности взойти на подиум на старте 1-о этапа Кубка мира. Во время индивидуальной гонки, которая открывала сезон у мужчин, 27-летний уроженец белорусского Гродно забыл повернуть на финишную прямую, продолжив движение по трассе.

Латыпов шел на второе место, однако на на последних метрах повернул на дистанцию, вместо того, чтобы продолжить ехать прямо и закончить соревнование.

Свою ошибку Латыпов осознал, лишь проехав десятки метров.

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На возвращение у россиянина ушло больше 20 секунд, что стало фатальным в борьбе за медаль.

Отметим, что гонку выиграл норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Второе место у его соотечественника Тарьей Бе. Третьим с отставанием в 0,8 секунды пришел к финишу француз Симон Детье.

Лучшим из украинцев стал Антон Дудченко, занявший 24-е место. Дмитрий Пидручный закончил выступление на 28-й позиции. Остальные украинцы финишировали за пределами первой сороковки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялась женская "индивидуалка", которую сенсационно выиграла чешка Маркета Давыдова.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко с 17-м местом.