Лидер сборной России нелепо упустил победу на Кубке мира по биатлону

В немецком Оберхофе гонка преследования среди мужчин на 12.5 км на 5-м этапе Кубка мира по биатлону завершилась драматичной развязкой. Россиянин Александр Логинов перед 4-й стрельбой имел преимущество в 50 секунд над всеми преследователями, но в итоге стал лишь пятым.

29-летний уроженец Саратова уверенно начал соревнование, идеально прошел первые два огневых рубежа, лидируя на трассе. После промаха на первой стойке Логинов продолжал идти первым и судьба "золота" решалась на последней стрельбе.

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Россиянин неожиданно решил поменять тактику, сделав акцент на скорострельности, но не смог справиться с нервами. Александр сделал подряд три неточных выстрела, упустив победу.

Против биатлониста сборной России сыграл и француз Кантен Фийон Майе, который отстрелялся идеально и ушел на последний круг первым.

Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон. Логинова на трассе обошли норвежцы Тарьей Бе и Стурла Легрейд.

Сборная Украины, которая была представлена Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом не смогла бороться за высокие награды, финишировав за границей первой двадцатки.

Цымбал стал 23-м, Дудченко 26-м, а Пидручный 38-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины завоевала первую награду на Кубке мира по биатлону. Наши спортсмены финишировали третьими в смешанной эстафете.

Напомним, что российские биатлонисты в этом сезоне несколько раз становились участниками курьезных ситуаций.

Так Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

​До этого Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место. ​

​7 января российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила серьезное наказание, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.