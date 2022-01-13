Украинец Пидручный блеснул в спринте на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В четверг, 13 января, состоялась вторая гонка этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. В мужском спринте с двумя огневыми рубежами довольно успешно выступили украинские биатлонисты.

Сразу четверо наших, допустив по одному промаху, попали в число 30 лучших, набрали зачетные очки (их дают за топ-40) и выступят в гонке преследования в воскресенье. Капитан команды Дмитрий Пидручный один раз пустил пулю "в молоко", на стрельбе стоя, и оказался на седьмой итоговой позиции. Это его лучший результат в нынешнем сезоне.

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Также чисто провел первую стрельбу и Богдан Цымбал, но один неточный выстрел на втором огневом рубеже отбросил его на 17-е место.

Опытный Артем Прима и Антон Дудченко также по разу "согрешили" и финишировали на 22-й и 26-й строчках протокола соответственно, но проиграли победителю более минуты. А вот Артем Тищенко дважды промахнулся на стрельбе стоя и расположился на 90-й позиции.

Лучшим же в спринте оказался француз Кантен Фийон-Майе, который с чистой стрельбой на несколько секунд опередил немца Бенедикта Долля. "Бронза" досталась белорусу Антону Смольскому, который позволил себе сделать один неточный выстрел.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские биатлонистки провалились в спринте Кубка мира в Рупольдинге.

Вашему вниманию – календарь, результаты, расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону.