Предательница Тодоренко заявила, что планирует приехать в Одессу: почему ее там не ждут

Ведущая-предательница Украины родом из Одессы Регина Тодоренко неожиданно заявила, что планирует приехать в родной город. Артистка, очевидно, не сомневается, что украинцы разрешат ей это сделать.

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Она решила в Instagram ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, планирует ли звезда приехать в Одессу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Да, конечно", – ответила живущая в России телеведущая, которая умалчивает о геноциде украинцев уже больше года и работает на пропагандистских каналах.

Она также показала фото с сыном, сделанное в центре города до полномасштабного вторжения РФ. Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в сентябре прошлого года ввел санкции против Тодоренко.

Как известно, в последние несколько лет она живет в Москве. Там ведущая вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, родила детей, а после начала полномасштабной войны заявила, что Украина и Россия "должны помириться". При этом семья звезды проекта "Орел и Решка" оставалась в Одессе, которую беспощадно обстреливают оккупанты.

Артистка ни разу публично не поддержала одесситов и не выразила недовольство путинским режимом. Она сотрудничала с пропутинскими артистами, получала премии и финансировала РФ.

В первые дни войны, когда украинцы прятались от ракет и оккупации, одесситка в России устраивала разбор своего гардероба.

Кстати, около двух месяцев назад блогер Богдан Беспалов сделал громкое заявление о том, что артистка очень хочет вернуться в Украину, но боится своих родственников. В частности, свекра, родом из Харькова.

В то же время, Тодоренко жестко осудили не только одесситы, но и известные коллеги. MamaRika, Даша Аставьева, Коля Серга, Екатерина Осадчая, Тарас Цымбалюк и Светлана Тарабарова заявили, что разочаровались в ней.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тодоренко попала в "черный список" так называемых "инфоциган" из блогеров-миллионников и публичных лиц, обвиняемых в отмывании денег и неуплате налогов. Звезду могут ждать проблемы.

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