Регина Тодоренко вспомнила, что она украинка, и призвала Украину помириться с Россией

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, живущая и работающая в РФ, во время обострения войны в Украине вспомнила о своей Родине. Звезда выложила фотографию с мужем, ребенком и флагами двух стран и призвала их жить в мире.

Соответствующий пост появился на личной странице знаменитости в Instagram. Тодоренко выразила надежду на любовь и взаимопонимание между воюющими странами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания! UARU", – говорится в подписи.

На фотографии телеведущая с мужем-россиянином Владом Топаловым и сыном позируют у моря. Стикером с сине-желтым флагом звезда отметила себя, а национальную символику РФ прикрепила на кадре возле избранника. Маленький Михаил получил сразу два эмоджи.

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Следует отметить, что ни один из 8 миллионов подписчиков экс-ведущей "Орла и Решки" не смог высказаться, ведь она отключила возможность оставлять комментарии. Вероятно, таким образом автор хотела избежать негативной реакции или дискуссий со стороны поклонников.

Как известно, телеведущая окончательно переехала в Москву в 2016-2017 году. На такой шаг ее подтолкнул брак с российским певцом, которому, кстати, запрещен въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Владислав Топалов также внесен в базу данных "Миротворца".

Коротко о звезде:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, путешественница, певица, актриса и автор песен. Родилась 14 июня 1990 в городе Одесса. В конце 2016 года Регина вместе с Лесей Никитюк приняла участие в съемках 13 сезона "Орел и решка". В 2017 году звезда снова появилась в тревел-шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Регина Тодоренко приезжала в Одессу из Москвы, чтобы навестить родителей. Для подписчиков телеведущая сделала небольшой экскурс по родному городу.