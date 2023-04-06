Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекра: блогер Беспалов сделал резонансное заявление

Украинский блогер Богдан Беспалов, который на своем канале сплетничает с подписчиками, со ссылкой на анонимный источник сообщил, что украинская телеведущая Регина Тодоренко хочет сбежать из России. Ее якобы останавливает страх перед мужем-абъюзером Владом Топаловым и его отцом Михаилом, родом из Харькова.

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По словам информатора, сотрудничавшего со свекром Тодоренко, звезда страдает от морального и физического насилия. Резонансное заявление появилось на YouTube-канале блогера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Богдан Беспалов попросил своих подписчиков на условиях анонимности рассказать, знают ли они что-нибудь о семейной ситуации Тодоренко. Ответ не заставил себя долго ждать. С блогером связался подписчик, сотрудничавший с Михаилом Топаловым и близко общающийся с друзьями ведущей.

По его словам, Тодоренко страдает из-за финансовых проблем и частично зависит от семьи своего мужа. Она якобы хочет уехать из России с детьми, но боится, что свекр "ее достанет".

"Тодоренко сейчас живет в страхе. Во-первых, Топаловы ее жестко бьют морально. Во-вторых, иногда колотят... Регина раздупилась только сейчас. Она пытается закрепиться на РосТВ в надежде получить финансирование Кремля, отрабатывая методичку пропаганды. Единственный выход – забирать детей и тайно покинуть страну. Но, как мне говорит подруга Регины, она боится отца Влада. Слишком большие связи и ее достанут отовсюду", – пересказал Беспалов слова своего информатора.

Примечательно, что Михаил Топалов родился в Харькове, но бизнес построил в России. В стране-террористке он стал предпринимателем, музыкальным продюсером и создал известную группу Smash!!.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких скандалах с Региной Тодоренко, разоблачивших ее сущность. Только на 36-й день вторжения ведущая призналась, что не собирается поднимать тему войны, ведь хочет сохранить брак с Топаловым.

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