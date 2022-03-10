Одесситка Регина Тодоренко после слов о дружбе России и Украины начала игнорировать войну

Родившаяся и выросшая в Одессе телеведущая Регина Тодоренко после слов о дружбе между Россией и Украиной начала игнорировать развязанную Путиным войну на Родине. Она продолжает вести блог, демонстрируя подписчикам свой гардероб, познания в мире финансов и тому подобное, не поднимая больше тему о жестоком российском вторжении в Украину.

На своей странице в Instagram знаменитость предложила подписчикам немного "расслабить мозг" и посмотреть обзор ее одежды. Также она призвала поклонников выбрать лук, который им понравился больше всего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фоне вторжения оккупантов в страну, где живут ее родные, Регина Тодоренко начала игнорировать российско-украинскую войну, продолжая жить и зарабатывать в Российской Федерации.

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Если раньше телеведущая пыталась обратить внимание россиян на страдания мирного населения, выкладывая фото пострадавших, то после принятия закона о так называемых "фейках о росийской армии", звезда совсем перестала комментировать действия захватчиков в Украине.

Вместо этого она начала "расслаблять мозг" подписчиков, предлагая им послушать о финансах или посмотреть на ее гардероб. "Вижу, что мнения разделились. Есть желающие послушать цензуру в финансах, а также просто хоть немного расслабить мозг и посмотреть разбор гардероба", – написала Тодоренко в одной из своих историй.

Интересно, что в своем единственном посте о войне Регина Тодоренко высказалась осторожно, не указывая на агрессора и называя захватнические военные действия оккупантов "событиями в Украине".

Как известно, телеведущая окончательно переехала в Москву в 2016-2017 году. На такой шаг ее подтолкнул брак с российским певцом Владом Топаловым, которому запрещен въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Кроме того, он внесен в базу данных "Миротворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, не только Регина Тодоренко переехала в Россию, чтобы поселиться там на постоянной основе. Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева и другие вокалисты из Украины в РФ приобрели там недешевую недвижимость.

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