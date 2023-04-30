В 'черный список' попали Тодоренко, Крид, Инстасамка и другие: в РФ проверят финансы звезд соцсетей

В стране-террористке России составили "черный список" так называемых "инфоцыган" из блогеров-миллионников и публичных личностей, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Знаменитостей будут проверять правоохранители из МВД.

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Всего в перечне – 32 подозреваемых. Среди них и уроженка из Украины Регина Тодоренко. Певица и телеведущая вот уже больше года молчит о преступной войне в родной стране, но продолжает развлекать граждан России, где осталась жить с мужем-россиянином. Однако в РФ, кажется, предательнице тоже не сильно рады. О "черном списке" МВД информировал Telegram-канал Mash.

Компанию Тодоренко в списке "инфоцыган" составили также популярный исполнитель Егор Крид и певица Инстасамка, которых, к слову, по каким-то причинам продолжают слушать некоторые украинцы на стриминговых платформах.

К каналу Егора Крида роскомнадзор вовсе ограничил доступ после двух жалоб от Лиги безопасного Интернета за рекламу онлайн-казино и сомнительных площадок.

Также в списке, помимо упомянутых выше, фигурируют такие имена: Оксана Самойлова, Дина Саева, Виктория Боня, Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, Гусейн Гасанов и другие.

Некоторых блогеров из списка уже задержали и открыли на них уголовное дело. В частности, речь идет о Елене Блиновской – одной из самых известных российских "инфоцыганок", которая за большие деньги продает марафоны, не имеющие никакой ценности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко устроила неадекватные танцы на пропагандистском канале НТВ. Певица делала странные резкие движения и задирала ноги на столе. Позже предательница вовсе попыталась вылезти на путиниста Филиппа Киркорова, будто на пилон.

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