Тарабарова прокомментировала позицию своих экс-коллег из группы Real O, которые выбрали Россию: мне их жаль

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова до 2012 года выступала в составе группы Real O. В разное время ее коллегами по коллективу были Регина Тодоренко, Елена Виноградова, а также Алина Астровская и Яна Соломко. Всех этих исполнительниц объединяет то, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину они проигнорировали геноцид собственного народа, продолжив жить и работать в стране-агрессоре. Тарабарова прокомментировала их позицию.

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По словам артистки, ей жаль всех, кто предал родную страну, ведь они, в том числе, предали и себя – собственные принципы и совесть. Таким мнением Тарабарова поделилась в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

"Мне их жаль. Это люди, которые не чувствуют, что в этой жизни есть смыслом, за что нужно бороться. Деньги? Я так понимаю, что они выбирают деньги. Другого объяснения у меня нет", – начала певица.

Как отметила Доротюк, многие "прикрываются" семьей, мол в Москве у них есть муж и дети. При этом Тарабарова убеждена, что это лишь отмазки, и есть много примеров, когда семьи бросали все и уезжали из РФ, поскольку не могли поддерживать страну-террористку.

"Есть много семей, которые выехали из России и поддерживают Украину, которые изменили свою жизнь, как и все мы, продали свои дома, вещи, бизнесы, если успели. На таких людях хочу делать акценты. А на тех, кто выбирает личное предательство... Ты предаешь себя, как человека. Как ты можешь воспитывать ребенка, если в нужный момент ты не поддержала своих людей, не стала на сторону справедливости? Если им спокойно спиться, то ок. Мы и без них справимся, мы выстоим, будем жить в классной стране. Мы уже живем в классной стране, несмотря на ракеты и обстрелы. Нас не сломить. После победы мы все отстроим... Мы начали ценить свое, к сожалению, такой ценой. А тех – мне жаль", – прокомментировала Светлана.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тарабарова эмоционально обратилась к жителям своего родного Херсона, которые находятся на левом берегу Днепра, где все еще остаются российские оккупанты. Звезда призвала херсонцев немедленно эвакуироваться оттуда.

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