Тодоренко устроила позорные танцы на пропагандистском канале, пытаясь вылезти на Киркорова, как на пилон: видео разозлило сеть

Популярная певица и телеведущая родом из Одессы Регина Тодоренко, которая после полномасштабного вторжения решила игнорировать геноцид собственного народа, продолжив цинично развлекать граждан страны-террористки на росТВ, пробила очередное дно. На днях на пропагандистском телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу "Маска", где украинка занимает судейское кресло. В какой-то момент артистка устроила неадекватные танцы, делая странные резкие движения и задирая ноги на столе.

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Позже Тодоренко вовсе попыталась вылезти на путиниста Филиппа Киркорова, с которым спокойно сидит за одним столом в проекте, пока тот поливает родную страну певицы абсурдной грязью. Фрагмент программы с неадекватным поведением предательницы распространили в различных пабликах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, исполнительница в образе "черного лебедя", то есть балерины, хотела продемонстрировать свои танцевальные навыки, а по итогу просто опозорилась. Она попросила, чтобы Киркоров побыл ее пилоном, вокруг которого она, очевидно, хотела станцевать стриптиз.

Но даже для путинистов такое поведение показалось чрезмерно странным. В частности, певец Тимур Родригез призвал Тодоренко слезть со стола, напомнив, что в зале сидит отец Киркорова, который такие действия может не оценить. Хотя, учитывая недавние скандальные выходки самого "короля эстрады", роль пилона для певицы – это еще цветочки.

Зрители, к слову, позорные танцы Тодоренко тоже не оценили. В Telegram, где распространили соответствующий фрагмент передачи, они писали, что для певицы стоит вызвать экзорциста, а также напоминали, что та готова выгибаться любыми способами перед оккупантами, лишь бы не потерять российские кровавы рубли.

Напомним, недавно из-за странных танцев пострадал и сам Киркоров. Он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

Ранее OBOZREVATEL писал, как Регина Тодоренко из любимой украинской певицы и телеведущей превратилась в фанатку кремлевского режима и стала "играть" против своих же сограждан. Все подробности – в нашем материале.

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