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Тодоренко устроила позорные танцы на пропагандистском канале, пытаясь вылезти на Киркорова, как на пилон: видео разозлило сеть

Анна Кравчук
Люди
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Тодоренко устроила позорные танцы на пропагандистском канале, пытаясь вылезти на Киркорова, как на пилон: видео разозлило сеть

Популярная певица и телеведущая родом из Одессы Регина Тодоренко, которая после полномасштабного вторжения решила игнорировать геноцид собственного народа, продолжив цинично развлекать граждан страны-террористки на росТВ, пробила очередное дно. На днях на пропагандистском телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу "Маска", где украинка занимает судейское кресло. В какой-то момент артистка устроила неадекватные танцы, делая странные резкие движения и задирая ноги на столе.

Видео дня

Позже Тодоренко вовсе попыталась вылезти на путиниста Филиппа Киркорова, с которым спокойно сидит за одним столом в проекте, пока тот поливает родную страну певицы абсурдной грязью. Фрагмент программы с неадекватным поведением предательницы распространили в различных пабликах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, исполнительница в образе "черного лебедя", то есть балерины, хотела продемонстрировать свои танцевальные навыки, а по итогу просто опозорилась. Она попросила, чтобы Киркоров побыл ее пилоном, вокруг которого она, очевидно, хотела станцевать стриптиз.

Тодоренко устроила позорные танцы на пропагандистском канале, пытаясь вылезти на Киркорова, как на пилон: видео разозлило сеть

Но даже для путинистов такое поведение показалось чрезмерно странным. В частности, певец Тимур Родригез призвал Тодоренко слезть со стола, напомнив, что в зале сидит отец Киркорова, который такие действия может не оценить. Хотя, учитывая недавние скандальные выходки самого "короля эстрады", роль пилона для певицы – это еще цветочки.

Тодоренко устроила позорные танцы на пропагандистском канале, пытаясь вылезти на Киркорова, как на пилон: видео разозлило сеть

Зрители, к слову, позорные танцы Тодоренко тоже не оценили. В Telegram, где распространили соответствующий фрагмент передачи, они писали, что для певицы стоит вызвать экзорциста, а также напоминали, что та готова выгибаться любыми способами перед оккупантами, лишь бы не потерять российские кровавы рубли.

Напомним, недавно из-за странных танцев пострадал и сам Киркоров. Он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

Ранее OBOZREVATEL писал, как Регина Тодоренко из любимой украинской певицы и телеведущей превратилась в фанатку кремлевского режима и стала "играть" против своих же сограждан. Все подробности – в нашем материале.

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