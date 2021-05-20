В Киеве пройдет пресс-конференция Зеленского: что происходит на "Антонове". Все детали, фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Зеленский проведет пресс-конференцию на 'Антонове'

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского начнется уже в ближайшее время. На территорию госпредприятия "Антонов" в Киеве начали запускать аккредитованных журналистов.

Тем временем возле центральной проходной "Антонова" собираются протестующие против политики главы государства. Они утверждают, что также хотят задать вопрос Зеленскому.

OBOZREVATEL следит за событиями онлайн:

10:30 – журналистов начали запускать со стороны парковки для работников "Антонова". На месте дежурят несколько десятков правоохранителей.

Представители аккредитованных СМИ прибыли на пресс-конференцию
Журналистов начали запускать на территорию "Антонова"
На месте дежурят несколько десятков правоохранителей

10:40 – У центрального входа в "Антонов" собираются митингующие с плакатами и флагами своих политсил и движений.

Митингующие пришли под "Антонов"
Они держат плакаты и флаги
Пока что участников акции не очень много

10:50 – Работникам цехов завода запретили выходить из помещений, когда будет проходить пресс-конференция.

11:00 – Протестующих под ГП "Антонов" стало больше, люди подходят группами. Они расположились справа от въезда на завод.

Участники акции протеста подходят группами
Они расположились справа от въезда на завод

11:10 – Также пришли киевляне, которые хотят решить свои вопросы. Например, вернуть Дом культуры "Антонова" городу.

Люди пришли со своими вопросами Зеленскому
Была замечена певица Стасик

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский суммирует работу на посту президента по истечении двух лет каденции. Также он расскажет о дальнейших планах.

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