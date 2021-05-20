Зеленский озвучил условие по месту встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным должны пройти на Донбассе или нейтральной территории. Также он добавил, что уже начаты переговоры между Киевом и Москвой о встрече.

Об этом гарант рассказал во время пресс-конференции в четверг, 20 мая. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.

"Я предложил президенту РФ встретиться на Донбассе, но он предложил встретиться в Москве. Но традиционно такие встречи проводят в месте конфликта или на нейтральной территории", – пояснил Зеленский.

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