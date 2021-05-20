Зеленский назвал тему для первого референдума в Украине

Первый общенациональный референдум в Украине должны организовать для обсуждения ситуации на Донбассе. Ведь сегодня это самая важная тема в стране – прекращение войны, возвращение временно оккупированных территорий и домой пленных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю двух лет пребывания в должности. OBOZREVATEL вел ее текстовую онлайн-трансляцию по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Уверен, что через некоторое время поделимся нашими планами по завершению войны. И представим обществу референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие", – уточнил гарант.

Он добавил, что благодаря новой реформе украинцы теперь могут поднимать на обсуждение те проблемы, которые они считают важными и которые не хочет нарушать власть.

"Эту возможность инициирования мы предоставили законом о референдуме. Но это только часть. Ведь формат могут предложить сами украинцы, и я там буду только технически выполнять свою работу", – отметил Зеленский.

Что же касается изменений в Конституцию, то это, добавил он, может быть инициатива именно президента. Гарант признался, мол, к самым референдумам он относится очень осторожно. В то же время подчеркнул, что чаще их нужно проводить на местном уровне.

"Иногда на местах люди знают свои проблемы лучше, чем мы. Это народовластие, децентрализация", – добавил президент.

Напомним: накануне группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о местном референдуме (№5512). Среди авторов документа – первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп для проведения референдума по ряду вопросов. В частности, о газе, продаже земли, стратегических предприятий, игорном бизнесе и легализации марихуаны.