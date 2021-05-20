Зеленский рассказал, как будут праздновать 30-ю годовщину Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование 30 годовщины Независимости Украины будет длиться несколько дней. Кроме торжественных мероприятий, оно предусматривает проведение саммита Крымской платформы.

Планами глава государства поделился во время пресс конференции 20 мая. Он добавил, что пока это только спойлеры, а подробная информация будет обнародована позже (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Праздник будет со смыслом. Запомнят украинцы навсегда. Он будет состоять из трех дней. 23 Августа – это День флага Украины. Во всех регионах поднимутся большие флаги, которые будут специально установлены к этому дню и останутся навсегда в центрах определенных областей", – сказал президент.

Кроме того, 23 августа начнется первый саммит Крымской платформы, посвященный деоккупации полуострова. Его посетят представители многих стран, также будут подписаны важные документы, заметил Зеленский.

"Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, министры иностранных дел. У нас будет около 30 стран представлено", – пообещал президент.

Он также добавил, что поскольку лидеры стран прибудут с супругами, в Украине впервые введут Саммит первых леди и джентльменов.

"Также 23 августа будет концерт великих украинцев, легенд оперы и балета, которые приедут из других уголков мира. Концерт будет в оперном театре, лидеры стран будут присутствовать", – поделился деталями украинский лидер.

Непосредственно в День Независимости, 24 августа, по словам Зеленского, состоится большой военный парад. Более того, наблюдать за ним можно на суше и на воде.

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