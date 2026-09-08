ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ГЕРМАНИИ: ПОСЛЕВКУСИЕ

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(Текстовая версия утреннего стрима от 08.09.26)

Победа АдГ на местных выборах и ее реальное значение для Германии, Европы и Украины. Выступление Лаврова в МГИМО – новое слово в исторической науке и теологии.

Ну что ж, вчера мы говорили об итогах местных выборов в Германии. Но это по-прежнему остается главным, безусловно, событием. Я не беру визит Витька и зятька в Украину, потому что главное, что произошло, – это некоторая передышка для киевлян. Их не бомбили в это время. Но это закончилось, теперь снова бомбят. Поэтому серьезно говорить об этом визите и о каких-то его последствиях мне кажется неловким и в чем-то даже неприличным.

А вот что касается победы "Альтернативы для Германии" на местных выборах, пусть и в одной из самых маленьких земель Германии, это, в общем, довольно справедливо называют политическим землетрясением, сейсмическим событием. И об этом стоит поговорить, потому что роль этого события очень велика.

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Тем не менее я бы все-таки не говорил об этом в алармических интонациях. Давайте конкретно.

Я бы начал с социологии. Вчера были опубликованы результаты последнего опроса социологического института, который был проведен по заказу ARD. Это публично-правовое вещание Германии, одно из главных достижений в медийной сфере после Второй мировой войны. Согласно этому опросу, уровень доверия к нынешнему кабинету министров, прежде всего персонально к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, упал до абсолютного рекорда. Всего 10% положительно оценивают работу правительства, которое возглавляет Мерц. Предыдущий антирекорд был в мае – 11%, сейчас 10%. Подавляющее большинство, 88% опрошенных немцев, недовольны работой правительства.

Это общественный фон, на котором прошли эти выборы.

Теперь я хотел бы остановиться на том, кто радуется этому и кто это приветствует. Илон Маск написал в социальной сети: "Молодцы!" Виктор Орбан, известный персонаж, путинский халуй, премьер-министр Венгрии, написал: "Так держать". Австрийские ультраправые, в частности Герберт Кикль, радуются исторической победе "Альтернативы для Германии".

Россия тоже празднует. Я не буду перечислять огромное количество таких реакций. Празднование было несколько меньше, чем по поводу победы Трампа, особенно его первого пришествия, когда все пили шампанское, ездили в автомобиле с высунутым в окно американским флагом, то есть была эпоха эйфории, вплоть до оргазмов. Сейчас меньше, но тем не менее Кирилл Дмитриев, известный путинский спецпредставитель по контактам с Трампом, назвал итоги голосования исторической победой прагматизма. Прагматизм – это любимый термин, который заменяет слово "фашизм" и прочие гадости. Историческая победа прагматизма.

Трамп опубликовал табличку с результатами экзитполов молча, без комментариев, но тем не менее это важно.

Вообще то, что происходит с "Альтернативой для Германии", в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью "Армия России", которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной "Альтернативы для Германии" Ханса-Томаса Тильшнайдера.

Самое забавное, что этот человек объяснил: он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 2023-м, то ли в 2024 году. То есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью "Армия России". Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но, кажется, что-то около двух тысяч евро эта кружка потянула. Любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть.

Давайте попробуем проанализировать, что произошло.

Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает "Альтернативу для Германии" менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца – я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе – это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики "Альтернативы для Германии" – противодействие этому курсу.

Я не эксперт по Германии, поэтому мне сложнее говорить о внутриполитической ситуации. Но мне очевидно, что проблема этой локальной победы "Альтернативы для Германии" заключается в слиянии двух трендов.

Первый – абсолютно пророссийская ориентация. Второй – реальные и в общем-то оправданные внутренненемецкие проблемы. У "Альтернативы для Германии" в значительной степени два родителя. С одной стороны, внутренненемецкий протест против, прежде всего, остаточных явлений, связанных с управлением Меркель: это ошибочная миграционная политика и целый ряд других проблем. Второй родитель – это, безусловно, российский фашизм, который поддерживал и продолжает поддерживать "Альтернативу для Германии": материально, коммерчески, финансово, идеологически.

Самая большая неприятность, которая может быть для политика, – это поставить себя на место нынешнего канцлера ФРГ Мерца. Что он должен сделать для того, чтобы изменить этот тренд? На самом деле я думаю, что эта задача в принципе нерешаемая. Хотя попытаться можно.

Он должен одновременно оживить экономику, провести задуманные, но не очень популярные реформы: пенсионную, налоговую, медицинскую. Он должен резко, скачкообразно ускорить цифровизацию. Это все одной рукой.

Второй рукой он должен попытаться удержать единство Европейского союза, которое в значительной степени опирается на плечи Германии. Попытаться доказать избирателю, что поддержка Украины не является причиной уменьшения немецкого благополучия. И попытаться доказать, что союз с Россией – это плохо, в том числе финансовый союз и энергетический союз. Задачи довольно проблематичные. Как это сделать? Время у него есть, надо сказать. Об этом мы сейчас тоже поговорим.

Если этого не произойдет, то тестирование на маленькой немецкой земле – это одна из самых маленьких немецких земель, где-то около двух процентов от общего количества избирателей в Германии, – может стать моделью для всей Германии.

Теперь я хочу поговорить о прогнозах, которые дают некоторые мои соотечественники, очень любящие пророчествовать скорый крах Украины. Назову имена. Но сначала обращусь к фактам.

Официальный срок полномочий федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца истекает в 2029 году. Бундестаг и правительство избираются на четыре года. Он только что избран. То есть в 2029 году истекает его срок.

Естественно, в Германии сейчас очень активно, и в немецких СМИ, и в политических кругах, обсуждается вероятность его досрочной отставки. Причины: кризис в экономике, падение рейтинга – мы только что убедились, что это так, – внутреннее недовольство внутри партии ХДС, а также ожидаемые выборы. 20 сентября, уже совсем скоро, состоятся выборы в Берлине и в Мекленбурге – Передней Померании.

Значительная часть населения допускает, что Мерц может покинуть свой пост раньше официального срока. Что касается юридической стороны дела, то юридическое прекращение его полномочий возможно только через отставку или через механизм так называемого конструктивного вотума недоверия в парламенте, что крайне маловероятно.

Теперь прогнозы.

Я промониторил отклики на то, что произошло. Не утверждаю, что этот мониторинг был исчерпывающим, но из того, что мне попалось на глаза этой ночью, наиболее активно выступили два человека.

Первый – Александр Рар, очень известный обитатель студий российских телеканалов, которого по недоразумению считают немецким. Хотя это чисто российский пропагандист. Он выступил с громкими заявлениями сейсмической силы: короче говоря, дни Мерца сочтены. Это вопрос времени, как долго он еще продержится у власти. Он много чего еще наговорил, но примерно в этом же ключе. Это человек, который последнее время, по крайней мере, нес пророссийские нарративы, активно выступает за союз Германии с Россией. В общем, обитатель студий российского телевизора. Александр Рар. Его точка зрения: все, Мерцу конец, в ближайшее время его не будет.

Второй – Кох. Хорошо нам известный российский, а сейчас уже, наверное, немецкий публицист, очень яркий член Совета Форума свободной России. Вот что он пишет. Я процитирую чуть длиннее, чем Рара, потому что здесь, на мой взгляд, это важнее:

"Боюсь, что именно по этим причинам у Украины нет сценария воевать еще в 2027–2028 году. Украина уже сейчас, в этом году, имеет незакрытый дефицит бюджета – по разным оценкам, от 27 до 32 миллиардов долларов. И чем дальше заглядывать, в 2027–2028 годы, тем хуже. Таким образом, если правительство Мерца падет, то это самым прямым негативным образом скажется на Украине".

И дальше вывод, который Кох делает практически в каждом своем тексте в телеграм-канале:

"Вывод из этого прост: Украине нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти на перемирие еще до зимы. Потом позиция Украины будет только ухудшаться, и от самой Украины в этом вопросе уже ничего не зависит. Вопрос продолжения ее поддержки решается теперь не в Киеве или Брюсселе, а на избирательных участках Германии и Франции".

Тут я, пожалуй, прерву цитату и скажу, что это постоянная позиция, которая у меня вызывает ощущение, что эти выборы в Саксонии-Анхальт стали подарком для Коха. Он всегда говорил: все, конец, надо использовать любую возможность для того, чтобы договориться, чтобы прекратить войну.

Кто же спорит? Проблема в том, чего Кох категорически не видит. И Кох, и все остальные люди, которые занимают примерно такую же позицию. Проблема не в Украине и не в ее позиции. Проблема в том, что Путин не хочет войну прекращать.

Все слова Путина о том, что прекращение войны зависит от решения тех самых "изначальных причин войны", под которыми явно подразумевается само существование украинского государства. Вот что требует Путин для перемирия: устранить первопричины войны. А эти первопричины расшифровываются очень просто.

О чем говорил Лавров? Мы не можем прекратить войну, говорит Лавров, если в Украине у власти останутся нацисты. У нас сегодня, кстати, будет его замечательное вчерашнее выступление в МГИМО, я тоже не мог пройти мимо.

Позиция понятна: задача Путина – ликвидировать независимое государство под названием Украина. Чтобы его не было вообще. И это говорится открытым текстом. Это говорит Путин, это говорит Лавров. Поэтому все разговоры о том, что Украине надо срочно использовать все средства для прекращения войны до зимы... Ну хорошо бы. Я не знаю никого в Украине, кто не хотел бы прекращения войны до зимы. Весь вопрос заключается в том, что не от Украины это зависит. Это зависит от Путина. И вот это упорно не хочет видеть Кох и другие люди, которые занимают примерно такую же позицию.

Ситуация, безусловно, сложная. Есть еще опрос, который, кажется, был опубликован в конце августа. В нем говорится, что более половины избирателей в Германии думают, что Мерц досрочно покинет свой пост. Это опрос YouGov. Обнародован он был 23 августа. Это очень авторитетная международная компания, имеющая филиалы в Европе. Она провела опрос, согласно которому 36% опрошенных считают, что в текущем году Мерц продолжит возглавлять правительство Германии, но уйдет в отставку до 2029 года, то есть до запланированных выборов в Бундестаг. 18% считают, что он сменится уже в этом году. 29% считают, что Мерц останется на посту канцлера как минимум до 2029 года.

Что на самом деле означает эта локальная победа "Альтернативы для Германии", которая, возможно, может экстраполироваться на всю страну? Такая гипотеза не лишена оснований.

Первое. Антииммиграционные лозунги "Альтернативы для Германии" очень сильно перекликаются с лозунгами Трампа. "Вернем Америке былое величие", "Америка для американцев", "Германия для немцев", "Франция для французов", "Италия для итальянцев" – это примерно то же самое. Вместе с Трампом "Альтернатива для Германии" подрывает авторитет Евросоюза, подрывает авторитет основных СМИ, ставит под сомнение беспристрастность судей. Это глубоко антидемократическая, не только антилиберальная, но и антидемократическая партия. Как Трамп. Примерно то же самое.

При этом прямого союза с Трампом, прямого братания с Трампом "Альтернатива для Германии" не делает. Потому что они правоэкстремисты, но не дураки. Они понимают, что Трамп сегодня в Германии крайне непопулярен. Об этом мы подробно говорили в новой нашей программе "Голоса народов". Поэтому ассоциировать себя с Трампом – спросите у Орбана, чем это кончается. По сути дела, они являются союзниками Трампа, но тайными. Так же, как они являются союзниками России.

Кирилл Дмитриев, как я уже говорил, назвал результат "Альтернативы для Германии" историческим. Заявил, что правительство Мерца дискредитировано, а сам Мерц унижен и превращается в немецкого Стармера.

Если экстраполировать эту победу на всю ситуацию в Германии, а это не лишено оснований, то, во-первых, это очень сильный подрыв устойчивости Евросоюза. Германия – главная страна, которая держит на плечах европейскую солидарность. Я имею в виду не партию "Европейская солидарность" в Украине, а европейскую солидарность как явление.

Второе. Это в значительной степени движение в сторону пересмотра идеологических последствий Второй мировой войны. "Альтернатива для Германии" прямо не пытается реабилитировать Гитлера, но там идет разговор: хватит уже про наше прошлое. В какой-то степени, как в России происходит попытка пересмотра истории и разговоров о том, что история России всегда была величественной, никаких темных пятен нет и так далее, здесь то же самое. Хватит критиковать, надо воспевать подвиг немецкого солдата и так далее. Это явная ползучая реабилитация нацизма.

Третье. Это возможный, не обязательный, но возможный переворот во внешней политике: союз с Россией. Хорошо известно, кто и как финансировал все эти годы "Альтернативу для Германии". Я не буду сейчас предварять ответы на вопросы – я знаю, что был такой вопрос, и подробно расскажу, что стоит за этим союзом "Альтернативы для Германии" с Кремлем: пофамильно, с именами, с результатами расследований. Уши, мохнатые уши Кремля очень сильно торчат за "Альтернативой для Германии".

Вот такая история.

Паниковать и публиковать алармистские прогнозы считаю неправильным, потому что все еще впереди. Одно дело, когда партия находится в оппозиции: она может много чего обещать. Другое дело – приход к власти. Посмотрим, что сможет сделать "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт и что она может предложить Германии.

С моей точки зрения, происходят необратимые процессы. Россия противостоит Европе, противостоит Германии. Лавров, я напоминаю, фактически объявил войну Германии. Что с этим будет делать "Альтернатива для Германии"? Скажет: нет, мы будем дружить, мы будем сдаваться?

Помимо этого, идет очень мощный процесс поворота немецкой и всей европейской экономики в сторону роста военного бюджета. А главным потребителем военной продукции немецких заводов является, безусловно, Украина. Поэтому здесь под делом экономики Европы и Германии, в частности, уже струится не кровь, как иногда говорят – "дело крепко, когда под ним струится кровь", – а сейчас под ним струятся деньги. А это серьезно. Материальные и экономические интересы немецкого бизнеса – это укрепление военно-промышленного комплекса. И с этим, думаю, будет очень трудно бороться представителям "Альтернативы для Германии".

Подытоживая этот не претендующий на глубину и всеобъемлющесть анализ послевкусия этой победы: да, проигран бой, но не проиграна война. Перспективы большой битвы за Европу и большой битвы за Украину еще впереди. Я не вижу никаких катастрофических последствий. Да, возникают очень большие проблемы в связи с этим политическим землетрясением. Но не всякое землетрясение – это катастрофа. Все продолжается.

Не мог пройти мимо вчерашнего выступления Лаврова в МГИМО. Еще и потому, что я более 20 лет преподавал в этом университете. Понимаю, что репутация этого вуза, скажем так, даже не сложная, а вполне однозначная. Но тем не менее я понимаю, что там живут и преподают в том числе люди. А уж учатся там самые разные ребята.

В своих лекциях и семинарах я говорил примерно то же, что говорю сейчас и что говорил все эти двадцать с лишним лет, когда речь шла о мировоззренческих, философских и политических оценках. Поэтому мне не все равно, что говорил Лавров.

А Лавров совершил определенный переворот в исторической науке, а заодно и в религии, в теологии. Есть очень большой соблазн просто зачитать его выступление, но я понимаю, что это будет нехорошо. Коротко тезисы.

У каждой страны своя история. Нет единой истории. Это примерно квинтэссенция диссертации Мединского, который утверждал, что историческая истина – это соответствие национальным интересам страны. То есть истина – то, что соответствует интересам страны. Причем интересы страны, естественно, определяет действующий режим. Эти интересы могут меняться, и, соответственно, историческая истина тоже будет меняться. Это главный тезис знаменитой диссертации Мединского. Примерно то же самое говорит Лавров: у каждой страны своя история, и каждая страна отвечает за свою историю.

Если эта история устраивает соответствующий народ или народы – например, англичан, шотландцев, ирландцев, – ради Бога, пусть они живут так, как им велено их богами. Я как-то считал, что это все христианские народы, поэтому никаких богов у них нет, есть Бог. И дальше Лавров в скобочках говорит: я не уверен, что у нас с ними один Бог.

Это еще интереснее. Это такая революция в области богоискательства, религии и теологии. У всех перечисленных народов, вроде бы безусловно христианских, один Бог – Иисус Христос. Россия тоже считает себя христианской страной. Но у Лаврова, который считает себя представителем России, видимо, какой-то другой бог. Это очень интересное заявление, ведущее к очень интересным теологическим изысканиям.

И насчет исторической науки. У нас с вами были дискуссии о том, что история – это не наука. Лавров, видимо, тоже так считает. Потому что если история, как я убежден, – это наука, примерно такая же наука, как биология, физика, химия, то получается: у каждой страны своя биология, своя физика, своя химия, своя астрономия? Каждая страна отвечает за свою персональную национальную физику, химию, биологию, математику и так далее? Замечательно.

Мне было бы очень интересно сейчас встретиться в какой-то нормальной независимой обстановке со студентами МГИМО. Как они отнеслись к этому выступлению? Понятно, что никаких протестов там не будет. Но в курилках как? И вообще как они к этому отнеслись?

Я хорошо помню, что все, что я говорил, а говорил я примерно то же, что говорю сейчас вам, и всегда говорил примерно то же самое в стенах МГИМО, встречало одобрение и понимание. Редко кто не соглашался. И дело не в том, что преподавателю надо сдавать экзамен или зачет. Нет, это всегда видно. Студенты – народ в основном все-таки вольнолюбивый, особенно если речь не идет о необходимости совпадать с официальной линией. Моя линия всегда была другой, и с ней большинство студентов соглашались.

Интересно, как они отреагировали на это чудовищное выступление Лаврова. Но, к сожалению, об этом я вряд ли смогу узнать.