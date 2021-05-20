Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Укрзалізниця" – фактически предприятие-банкрот. В перспективе нужно искать частного инвестора, что фактически означает приватизацию компании.

"Укрзалізниця" имеет кредитную задолженность на сотни миллионов гривен. Они брали кредиты – 100, 200, 300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала прокладка между банком и УЗ. Схема работала, это одна из причин банкротства УЗ. Вот на чем они зарабатывали", – сказал глава государства во время пресс-конференции 20 мая.

По словам Зеленского, сейчас власти давят на предприятие и пытаются сменить руководство. Новый глава должен будет изменить все ланки. "По моему мнению, несмотря на то, что УЗ стратегическое предприятие, нужно думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами. Это предприятие-банкрот и только силой там можно навести порядок", – сказал Зеленский.

Ранее все счета "Укрзалізниці" заблокировали 11 мая. Они не смогли выплачивать огромный кредит связанной с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой компании.

Арест счетов произошел по решению Верховного суда от 20 апреля, который обязал взыскать долг с АО "Украинская железная дорога" (УЗ) в пользу VR Global Partners, L.P. (VR). Верховный Суд подтвердил позицию судов низших инстанций и полностью отклонил кассационную жалобу УЗ. Решение не подлежит обжалованию.

В расследовании интернет-издания OBOZREVATEL обнародовались документы, согласно которым Катерина Рожкова разрешала продавать ПИБ долги УЗ вопреки санкциям.