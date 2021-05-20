Зеленский – о Путине-убийце: из-за этого вопроса 100 человек могут погибнуть на Донбассе. Видео

У президента Украины Владимира Зеленского после пресс-конференции спросили, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей". Глава государства отметил, что это может стоить человеческих жизней.

Вопрос ему задала 20 мая журналистка телеканала "Прямой". Однако ее упрекнули в некорректности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можете ли вы назвать Путина убийцей? Да или нет", – спросила журналистка. Кто-то из окружения Зеленского отметил, что это не корректный вопрос.

Сам президент сказал следующее: "Из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить на Донбассе".

Затем он сразу попрощался с журналисткой, но та следом добавила, что "уже по 100 (человек) убивают".

Напомним, во время одного из телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.

Позднее лидер Литвы Гитанас Науседа сказал также, что российского президента можно считать убийцей, потому что его действия демонстрируют "наплевательское отношение к ценностям цивилизованного мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает слова Байдена о Путине-"убийце", ведь именно из-за России на Донбассе уже семь лет идет война и погибли 10 тысяч украинцев.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что для нашей страны не стоит вопрос – убийца ли президент России Владимир Путин.